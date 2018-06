Taschendiebinnen verübten 19 Delikte in Wien: 45.000 Euro Schaden

Bei einer Schwerpunktstreife wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Dienstag am Elterleinplatz in Hernals auf die beiden Frauen im Alter von 26 und 36 Jahren aufmerksam. Das Duo betrat mehrere Banken und hielt nach möglichen Opfern Ausschau. Im Anschluss fuhren sie mit der Straßenbahn nach Ottakring. Dort wurden sie gegen 12.00 Uhr auf die Pensionistin aufmerksam, die in einer Bank am Richard Wagner-Platz Geld behob. Sie folgten der 90-Jährigen in ein Bekleidungsgeschäft am Schuhmeierplatz und bestahlen sie.

Bereits 19 Delikte begangen

Die Beamten nahmen die beiden Bulgarinnen fest. Bei den weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes kam heraus, dass sie – zum Teil unabhängig voneinander – zumindest 19 ähnliche Diebstähle begangen hatten. Die 36-Jährige hatte bereits seit 2016 in öffentlichen Verkehrsmitteln Geldbörsen gestohlen, sie war bereits polizeilich gesucht worden. Ihre 26-jährige Komplizin hatte ihre Opfer immer gezielt in Banken aufgespürt und nach Bargeldbehebungen bestohlen.

(APA/red)