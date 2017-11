Taschendiebinnen-Duo trieb auf Wiener Weihnachtsmarkt sein Unwesen

Gegen 17:30 bemerkten die beiden Beamten der AFA (Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug), wie eine der beiden Frauen ihre Hand in die Handtasche einer älteren Touristin steckte. Plötzlich zog sie ihre Hand zurück.

Festnahmen am Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz

Die beiden Frauen trennten sich und versuchten, in der Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den beiden Museen am Burgring unterzutauchen. Den Polizisten gelang es jedoch, beide Frauen anzuhalten und festzunehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Frauen auch in den Niederlanden und Belgien aktiv.

Präventionstipps der Polizei gegen Taschendiebe

In der Vorweihnachtszeit, wenn auf Weihnachtsmärkten und in Einkaufsstraßen oft dichtes Gedränge herrscht, haben Taschendiebe Hochkonjunktur – und besondere Vorsicht ist geboten. VIENNA.at erinnert in diesem Zusammenhang an die Präventionstipps der Wiener Polizei, damit Langfinger kein leichtes Spiel haben.

Die „gefährlichsten“ Plätze auf einen Blick

• Massenansammlungen bei Großveranstaltungen

• Märkte (Weihnachtsmarkt, Punschstand, usw.)

• Einkaufstage (speziell vor Weihnachten)

• Fußgängerzonen

• Rolltreppen

• U-Bahnen und andere öffentliche Verkehrsmittel, besonders beim Ein- und Aussteigen

Tipps zur Diebstahlsprävention

• Nie viel Bargeld bei sich tragen

• Wertsachen auf mehrere Taschen verteilen

• Die Geldbörse in vorderen Hosen- oder Innentaschen aufbewahren

• Handtasche und Fotoapparat an der Körpervorderseite tragen

• Im Gedränge besondere Vorsicht walten lassen

• Vorsicht bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen

• Vorsicht, wenn sich jemand dicht an Sie drängt