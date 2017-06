Surfing City Süd: Mit der CityWave pures Surf-Vergnügen vor der SCS genießen

Die Shopping City Süd wird ab Anfang Juli zur “Surfing City Süd” und bringt gemeinsam mit dem Betreiber AWSM die beliebte CityWave nach Niederösterreich. Die Anlage mit rund 800 Quadratmetern Fläche, wird direkt vor dem SCS Multiplex aufgebaut und bietet den Besuchern pures Surf-Vergnügen.

Ob jung oder alt, Anfänger oder Profi: Jeder ist willkommen, sein Surftalent unter Beweis zu stellen. Die Vorbereitungen für den Start Anfang Juli laufen bereits auf Hochtouren. In Kürze können über die Website www.city-wave.at Surf Sessions gebucht werden.

Surfen vor der SCS auch ohne Meer

“Wir freuen uns sehr über den großen Willen seitens der SCS das Projekt hier her zu bringen und alle Citysurfer auch heuer wieder glücklich machen zu können. Gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, bei denen Surfen erstmals dabei sein wird, ist dies eine wichtige Entscheidung. Bei unseren Partnern in der Schweiz, wo ebenfalls eine Citywave® erfolgreich betrieben wird, hat man das enorme Potential erkannt und nutzt die Welle am Geroldsgarten mitten in Zürich als offizielle Trainingsstätte für Olympiahoffnungen”, so Lucas Prodinger, Geschäftsführer der AWSM GmbH.

“Die CityWave passt perfekt zu unserem neuen Freizeit- und Entertainmentangebot auf den Multiplex Terrassen. Mit der neuen, rund 2.000 Quadratmeter großen Grünoase und der CityWave bieten wir unseren Besuchern im Sommer 2017 ein einzigartiges Freizeit- und Sportangebot”, freut sich Center Manager Anton Cech. Neben großzügigen Erholungsflächen und einem Bar-Bereich werden die Multiplex Terrassen auch einen Kinderspielplatz und einen Beachvolleyballplatz umfassen. Die “Multiplex CityWave” bietet somit eine perfekte Ergänzung zu dem bereits bestehenden Entertainmentangebot mit Gastronomie, Kino und Events.

CityWave bietet Surf-Vergnügen für Anfänger und Profis

Surfen unter sichersten und einfachsten Bedingungen, das bietet die “Multiplex CityWave”. Die Technologie kommt aus Deutschland, wo ein kreatives Ingenieur-Paar die Idee der künstlichen stehenden Welle hatte. In dem 7,5 Meter breiten Becken sind radikale Turns und Tricks möglich. Beginnern bietet die CityWave einen einfachen und sicheren Zugang zum Surfen, dank einer Haltestange gelingen schon die ersten Versuche ganz leicht. Ein besonderer Fokus der CityWave gilt auch heuer wieder den KidsCamps, wo Nachwuchssurfer über die Sommermonate in 5-Tages Camps das Wellenreiten erlernen können.