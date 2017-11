Stuhleck: Ski-Saison wird am 1. Dezember eingeläutet

Als gleichermaßen abwechslungsreiches wie auch einzigartiges Ausflugsziel stellt das Skigebiet die perfekte Möglichkeit dar, auch von den heimischen Ballungszentren Wien und Graz aus in nur einer Stunde auf Ski oder Snowboard zu steigen und sich in weiße Wunderwelten zu schwingen. Am Freitag startet der Liftbetrieb im Bereich Weißenelf & Steinbachalm sowie Stuhleck Bahn, was zugleich auch eine durchgehende Abfahrt vom Stuhleck Gipfel bis ins Tal darstellt. Das offizielle Skiopening mit Promiskirennen, Familienskifest und vielen Aktionen wird von 14. bis 17. Dezember 2017 stattfinden.

(Red. / Grafik: Bergbahnen Stuhleck)