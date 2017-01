Strombedarf steigt mit Kältewelle: EVN am Montag nahe All-Time-High

Mit der Kältewelle steigt der Strombedarf in Österreich. - © dpa

Mit der klirrenden Kälte in den vergangenen Tagen stieg in Österreich auch der Strombedarf an. Die niederösterreichische EVN hat am Montag zu Mittag 1.435 Megawatt (MW) Leistung benötigt, nahe dem früheren All-Time-High von 1.450 MW im Februar 2012.