Stromausfall in der gesamten Shopping City Süd

Nicht nur die Beleuchtung, auch die Kassasysteme waren von dem Stromausfall betroffen. Die Besucher verließen fluchtartig die Shopping City Süd, wodurch es an den Ausgängen und der Ausfahrt der SCS zu regelrechten Staus kam, berichtet oe24.at am Montagabend. Eine Kundin kritisiert den Umgang mit dem Stromausfall: Da es kein Notstromaggregat gibt, wurden die Besucher “überhaupt nicht informiert und einfach nur der Finsternis und sich selbst überlassen”, gibt Lilli B. gegenüber der Online-Zeitung an.