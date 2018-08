Strom der Perseiden: Tipps an die Wiener zur Beobachtung der Sternschnuppen

Wie jedes Jahr ist auch heuer wieder Mitte August der Strom der Perseiden zu beobachten. Am besten kann man die Sternschnuppen in der Nacht von 12. auf 13. August sehen - da steigt ihre Zahl merklich an und die Bedingungen für die Beobachtung sind 2018 "nahezu optimal", schreibt die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) am Freitag.

Zwischen 12. August 22 Uhr und 13. August 10 Uhr ist der Meteorstrom besonders gut zu sehen. Die Bedingungen sind 2018 deshalb nahezu optimal, da am Vortag Neumond ist und das Licht des Mondes deshalb nicht störend ist, erklärt die WAA in ihrer Aussendung.

Wiener sollten zur Sternschnuppenbeobachtung die Stadt verlassen „Theoretisch sind bei den Perseiden an die 100 Meteore pro Stunde möglich. Je heller der Himmel ist, durch künstliches Licht oder auch durch den Mond, desto weniger Sternschnuppen sind zu sehen. Auch wenn heuer der Mond nicht stört, werden es in der Stadt nur ganz wenige Erscheinungen pro Stunde sein. Daher gilt die Devise: Wer viele Sternschnuppen sehen möchte, muss raus aus der Stadt“, rät WAA-Präsident Alexander Pikhard den Wienern.

WAA ©WAA