Streit ums Erbe: 61-Jährige soll Wertgegenstände im Wert von 200.000 Euro gestohlen haben

Laut Staatsanwalt hätte die 61-Jährige nach dem Krebstod des 70-Jährigen Sorge, dass sie nicht versorgt werde. Sie habe kurz vor seinem Tod und zwei Monate danach die Sachen mit einem Wert von über 200.000 Euro an sich genommen, obwohl diese gar nicht ihr gehörten. Die Schriftstellerin bekannte sich nicht schuldig, sie will zumindest die Sparbücher in der Höhe von 124.000 Euro und den 3.000 Euro teuren Schmuck von ihrem Freund noch zu Lebzeiten geschenkt bekommen haben. Die Wandteller habe sie in seinem Auftrag verkauft. “Da war er sogar dabei”, sagte die 61-Jährige und legte die Rechnung vom Dorotheum vor. Und sie wüsste nicht von dem Verbleib einer Münzsammlung im Wert über 37.000 Euro und dem Teppich im Wert von 1.180 Euro.

Frau soll verstorbenen Lebensgefährten bestohlen haben