Streit um Verkauf von Wiener Sozialwohnungen: Rückabwicklung gefordert

Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) veräußerte ihren gemeinnützigen Bauträger WBV-GÖD (heute WBV-GFW) bereits 2003. Das damals zum Zug gekommene Unternehmen verkaufte ihn schließlich an den jetzigen Inhaber Christian Hosp weiter. Der Kauf wurde Hosp laut eigenen Angaben von Heumarkt-Investor Michael Tojner empfohlen.

Verkauf von Sozialwohnungen wird untersucht

Der Revisionsverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen nahm diesen zweiten Verkauf unter die Lupe. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der neue Eigentümer auch im Baugewerbe tätig sei, was gemäß Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz verboten ist. Auch das Finanzamt kam laut einem Bericht der “Presse” kürzlich zu dem Schluss, dass der Verkauf nichtig sei.

Auch die gesetzlich erforderliche Genehmigung des Deals durch die Landesregierung steht noch aus. Eine im Mai in Kraft getretene Präzisierung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes stellte klar, dass diese notwendig ist. Die WBV-GFW beantragte daraufhin die nachträgliche Genehmigung. Im Herbst wird der Antrag der Landesregierung, also allen Stadträten (inklusive den nicht amtsführenden), voraussichtlich zur Abstimmung vorgelegt. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ), der die zuständige Aufsichtsbehörde, die MA 50 untersteht, wird davor eine Empfehlung abgeben. Derzeit würden die Stellungnahmen und Gutachten zu der Frage geprüft, hieß es aus dem Büro der Stadträtin gegenüber der APA.

Die FPÖ kündigte indessen an, die Causa durch den Stadt-RH prüfen zu lassen. Das Prüfansuchen soll spätestens Ende der Woche eingebracht werden, sagte eine Sprecherin der APA. Auch die NEOS forderten in einer Aussendung am Dienstag Klarheit von der SPÖ, ob sie für eine Rückabwicklung des Kaufs ist.

Streit um Sozialwohnungen – WBV-GFW will Gemeinnützigkeit ausbauen

In der Debatte über den umstrittenen Verkauf Wiener Sozialwohnungen hat sich am Dienstag die Wohnbauvereinigung WBV-GFW zu Wort gemeldet. Eigentümer Christian Hosp verwies in einer Aussendung auf das laufende Prüfverfahren der MA 50 und betonte, dass die Gemeinnützigkeit nicht angetastet werde, sondern im Gegenteil ausgebaut werden solle.

“Keinerlei Risiko” für die Mieter