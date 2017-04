Starker Osterreiseverkehr am Freitag: Kilometerlange Staus

Den längsten Stau gab es alut ARBÖ gegen 08:15 Uhr auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in Niederösterreich.

Osterferien: Stau auf A21 und A1

Zwischen Hinterbrühl und dem Knoten Vösendorf stand die Kolonne auf rund 10 Kilometer still. Autofahrer brauchten rund eine Stunde länger. Für mehr als 30 Minuten Verzögerung sorgten Bauarbeiten zwischen Ybbs und Pöchlarn auf der Westautobahn (A1). In Richtung Wien ging es auf rund 11 Kilometern zum Teil nur mehr im Schritttempo weiter. Auch in Kärnten brauchten Autofahrer auf der Tauernautobahn (A10) vor der Baustelle vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach rund 40 Minuten länger. Der Verkehr wurde in Richtung Villach nur mehr blockweise in Richtung Süden abgefertigt. Vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) dauert es 20 bis 30 Minuten länger in Richtung Slowenien. Der Grund waren auch hier Bauarbeiten.

Starker Reiseverkehr aus Deutschland