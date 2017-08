Starke Preissteigerung: SPÖ fordert Mietobergrenzen und mehr Wohnbau

Ein “modernes Mietrecht” solle für möglichst alle Mietwohnungen gelten und eine klare Begrenzung der Miethöhen vorsehen, so Schieder am Donnerstag in einer Aussendung.Wien. Die aktuell rund 50.000 neuen Wohnungen pro Jahr lägen unter dem Bedarf. Ein einheitliches Mietrecht solle bundesweit und für alle Wohnungen gelten. Derzeit unterlägen nur Altbau- und geförderte Wohnungen dem Mietrecht. Frei finanzierte Wohnungen sollen nach dem SPÖ-Vorschlag 20 Jahre lang auch die Mieten frei bilden können, aber dann in den Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes kommen. Regelungen für Zu- und Abschläge sollten im Mietrecht festgelegt und nach oben begrenzt werden, will Schieder die derzeitige “Verwirrung” und “unberechtigt hohe Mieten” beenden.

Sozialer Wohnbau soll angekurbelt werden