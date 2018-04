Die Austrian Bowl findet 2018 in St. Pölten statt. - © APA (Sujet)

Erstmals seit mehreren Jahren wird die Austrian Bowl wieder in St. Pölten stattfinden. Das Endspiel der Austrian Football League wird am 21. Juli um 19 Uhr in der NV Arena steigen, gab der American Football Bund Österreich (AFBÖ) am Dienstag bekannt. Titelverteidiger sind die Vienna Vikings.