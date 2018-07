Sportwaren-Discounter Decathlon kommt in die SCS bei Wien

Sportwaren-Discounter Decathlon zieht Ende August in die SCS nach Vösendorf bei Wien. Es ist der erste Shop des französischen Marke in Österreich. Mitbewerber Hervis sieht das allerdings gelassen.

“Jeder Mitbewerber bringt zusätzliche Stimulanz. Aber die Aufregung um neue Mitbewerber ist generell übertrieben”, sagte Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt zur APA. Hervis habe bereits in sechs Ländern Erfahrung mit Decathlon. Der Sporthändler, der zum Spar-Konzern gehört, ist neben Österreich auch in Slowenien, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Kroatien und Deutschland vertreten.

Norwegischen Kette XXLmacht es vor

Schon vor fast einem Jahr ist mit der norwegischen Kette XXL ein neuer Sportartikelhändler nach Österreich bekommen. Die Ankündigungen waren groß, aktuell gibt es drei Filialen. Im Herbst soll laut XXL-Homepage der nächste Standort in der Shopping City Seiersberg (Steiermark) aufmachen. XXL-Österreich-Chef Patrick Verwilligen kündigte im Herbst 2017 an, in fünf Jahren in Österreich die Nummer 1 sein zu wollen.