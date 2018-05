SPÖ-Kritik an Bundesregierung: Sozialversicherung-Reform bringt Leistungskürzungen

Die SPÖ warnt angesichts der bevorstehenden Sozialversicherungs-Reform vor Leistungskürzungen. Außerdem kritisierte SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher die geplanten Änderungen in via Aussendung am Sonntag als “rein politisch motiviert”, weil es darum gehe, dein Einfluss der Gewerkschaften zurückzudrängen. “Kurz und Strache geht es nicht um das Wohl der Patienten, sondern um Posten und Privilegien”, so Lercher.

Österreichs Gesundheitssystem funktioniert

Österreich verfüge über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, so Lercher. “Der Angriff der Regierung auf unseren gut funktionierenden Sozialstaat macht aber auch vor der Gesundheitsversorgung nicht Halt.”

(APA/red)