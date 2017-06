Spiele ohne Ende bei der Game City 2017 im Wiener Rathaus

Drei Tage lang werden die neusten Spiele auf allen Systemen und auch aktuellste Innovationen von großen Studios und kleinen Entwicklern in den Fokus der heimischen Gamer gestellt.

Game City 2017: Das Wiener Rathaus im Zeichen der Spiele

Ein gewohnt abwechslungsreiches Programm ist dabei ebenso zu erwarten wie auch wissenschaftlicher Diskurs bei der Fachtagung F.R.O.G., fachliche Beratung für Eltern und auch die Rückkehr der “Langen Nacht der Game City”. Auf rund 10.000 m2 Fläche spielen, staunen, fachsimpeln und diskutieren Gamer in den ehrwürdigen Gemäuern des Wiener Rathauses. Natürlich ist der Eintritt wie auch in den vergangenen Jahren frei. Auch der E-Sport darf nicht fehlen, zahlreiche spannende Wettkämpfe und Turniere mit diversen Games finden erneut statt. Zusätzlich zu zahlreichen Ausstellern wie unter anderem Aerosoft, HP Gaming, Nintendo, PlayStation, Rudy Games und Techbold wird 2017 auch der Rathausplatz wieder mit einer Fülle an Überraschungen auftrumpfen.

Fachtagung F.R.O.G.: “The Player Perspective”

Die diesjährige Fachtagung F.R.O.G. (Future and Reality of Gaming) wird unter das Motto “The Player Perspective” gestellt: Durch den zunehmenden Einfluss und die Etablierung als Kulturform für Jung und Alt ändert sich auch die Perspektive des Game-Designs selbst, was bei der Tagung genauer beleuchtet wird. Hersteller setzen sich vermehrt damit auseinander, wie die Dinge aus der Perspektive der Spielenden wahrgenommen werden und auf sie wirken. Vorträge und Diskussionsrunden mit nationalen und internationalen Experten bieten allen Interessierten Stoff zum Diskurs. Der Zutritt zur Tagung ist frei.

Kinderzone und “Schultag”

Die wienXtra Kinderzone bietet pädagogisch wertvolle Spiele für Kids zwischen 4 und 12 Jahren. Empfehlenswerte Computer- und Konsolenspiele diverser Plattformen können unter Aufsicht geschulter Mitarbeiter erlebt werden. Die Fachexperten der wienXtra-spielebox und weiterer Kinderzone-PartnerInnen stellen Eltern Information zu digitalen Spielen zur Verfügung, die ausführlich Auskunft zu allen Fragen bezüglich Nutzung oder Auswirkungen von Computer- und Konsolenspielen geben. Am Eröffnungstag wird es den traditionellen “Schultag” geben: Alle interessierten Schulklassen sind ab 9 Uhr eingeladen, die neuesten Gaming-Highlights zu erleben und auszuprobieren. Zudem bekommen teilnehmende Klassen einen näheren Einblick in die Themen Technik und Innovation sowie die Möglichkeit, sich pädagogisch mit “Gaming” auseinanderzusetzen.

Infos zur Veranstaltung

Game City 2017

Wann: 13. bis 15. Oktober 2017

Wo: Rathaus Wien, Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien

Eingang: Via Rathausplatz

Öffnungszeiten: Freitag: 9-18 Uhr, Samstag: 10-19 Uhr, Sonntag: 10-19 Uhr

Lange Nacht der Game City: Freitag, 13.10., 19-24 Uhr (mit Anmeldung)

Eintritt: Frei

www.game-city.at

(Red.)