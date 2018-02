Sperre der Wiener Ringstraße wegen “Afrin-Demo” am Samstag

Bereits am 27. Januar wurde in Wien gegen die türkische Militärintervention in Afrin demonstriert. - © APA/MARTIN AUERNHEIMER

Am Samstag, den 3. Februar, wird in Wien wieder gegen die Militärintervention in Afrin demonstriert. Gegen 14.00 Uhr versammeln sich die Teilnehmer der Demonstration am Christian-Broda-Platz am oberen Ende der Inneren Mariahilfer Straße. Die Polizei rechnet mit etwa 1.500 bis 2.000 Demonstranten. Es wird zu Straßensperren entlang der Demonstrationsstrecke kommen.