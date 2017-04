Spatenstich für neues Sport- und Lifestyle Resorts Barracuda in Klosterneuburg

In einer der innovativsten Gemeinden Niederösterreichs in Klosterneuburg eröffnet diesen Sommer das Sport- und Lifestyle-Resort Barracuda. Dank der Unterstützung durch den Gemeinderat kann das Projekt, nach ausgiebiger Planung und Abstimmung auf die aktuellen Sport & Lifestyle Bedürfnisse, realisiert werden. Am 10. April fand der Spatenstich und somit der Startschuss für den Bau des Resorts statt.

“Be a Barracuda”: Startschuss für neues Sport- und Lifestyle Resort in NÖ

Das Barracuda Resort ist ein einzigartiges Areal, das im ersten Bauabschnitt vier neue Areas schafft: Einen Spa-, Beach-, Schwimm- und Fitnessbereich. Das Resort liegt im Herzen des idyllischen Strandbades von Klosterneuburg eingebettet und ist nur zehn Minuten entfernt von Wien.

Das Highlight stellt die Open-Water-Range, kurz genannt Barracuda-Reef, dar: Eine Schwimmstrecke im freien Gewässer im Donau-Nebenkanal, wie man sie nur im Wettkampf vorfindet, und bietet somit optimale Bedingungen für Nachwuchs-, Leistungsschwimmer und vor allem Triathleten. Das Schwimmareal ist dabei ausschließlich für den Schwimmsport reserviert und daher frei von Bootsverkehr.

Im Barracuda-Beach findet man immer frisch zubereitete kulinarische Köstlichkeiten. Zusätzlich werden Chill-Out-Beats in ausgeglichener Lounge Atmosphäre geboten. Die Sonnenliegen auf der Dachterrasse laden ein, den Alltag hinter sich zu lassen und in angenehmer Umgebung zu entspannen. Direkt am Beach Club angeschlossen befindet sich die SPA-Area mit zwei finnischen Saunabereichen und dem Allroundfitnessbereich. Um das Gesamtkonzept zu vervollständigen, wird nur einige Meter entfernt ein Group-Fitness-Bereich, in Kooperation mit namhaften Trainern und Studios errichtet.

“Beachfeeling gepaart mit sportlichem Angebot und Wellness”

Die Initiatoren Michael Müllner-Baatz und Philipp Kennedy hoffen, dass das neue Konzept getreu dem Motto “Be a Barracuda” auf Begeisterung stößt: “Unser Konzept soll eine möglichst breite Basis an Gästen ansprechen. Wir wollen in unserem Resort eine Mischung aus Beachfeeling gepaart mit einem umfangreichen sportlichen Angebot sowie einer Erhol- und Wellnesszone anbieten. Abgerundet wird das Ganze mit kulinarischen Köstlichkeiten “, so der Geschäftsführer Michael Müllner-Baatz.