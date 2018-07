SommerLeseClub der Büchereien Wien lädt zum Schmökern ein

Der SommerLeseClub der Büchereien Wien bietet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in den Ferien Ansporn, in die Welt der Bücher einzutauchen. Denn dieses Jahr gibt es zum ersten Mal ein eigenes Stickeralbum dazu.

Das Heft erhalten die Teilnehmer an jedem Standort der Büchereien Wien, sobald sie das erste Buch gelesen und bewertet haben. Für jedes gelesene Buch gibt es drei Überraschungssticker. Damit das Album leichter gefüllt werden kann, finden über den ganzen Sommer Tauschbörsen-Termine in den Zweigstellen der Büchereien Wien statt. Der SommerLeseClub läuft bis 14. September, die Teilnehmer nehmen automatisch an einer Preis-Verlosung im Herbst teil. Mitmachen können alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, für die Teilnahme braucht man eine gültige Büchereikarte (für Kinder kostenlos).