Sommerfest für die ganze Familie am Biobauernmarkt Freyung in der Wiener City

Mit Bio-Produkten von Hans Schweiger und Bio-Grill-Fischen von Gernot Hissek wird beim Barbecue für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Bio-Bowle und Bio-Eis sorgen für die notwendige Erfrischung. Musikalisch begleitet wird das Markttreiben mit Live-Musik.

Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es für die Kleinsten am 22. Juni Bespaßung von den Wiener Kinderfreunden. Natürlich bieten auch an diesem Wochenende wieder 20 Bioanbieter aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermarkt ihre Produkte an.

Sommerfest am Biobauernmarkt Freyung

22. und 23. Juni

9 bis 18 Uhr

