Seeed 2019 auf Konzert-Tournee: Im November in Wien und Linz

Seeed haben jahrelang für ausverkaufte Konzerte gesorgt, doch zuletzt war es ruhig geworden um die Berliner Formation. Nun wurde für 2019 doch wieder eine Tournee angekündigt. Am 1. November gibt es einen Gig in der Wiener Stadthalle und am 2. November in der TipsArena in Linz.