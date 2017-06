Schwerer Unfall in NÖ: Zug rammte Pkw auf Bahnübergang

Auf einem Bahnübergang in St. Pölten ist ein Pkw von einem Eisenbahntriebwagen gerammt worden. Der 59-jährige Lenker des stark verformten Autos musste am Mittwochabend von den Rettungskräften befreit werden, teilte die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen in der Nacht auf Donnerstag mit.

Zug rammte Pkw in St. Pölten: Lenker eingeklemmt

Demnach kam es gegen 20.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu dem Zusammenstoß auf der mit einer Lichtanlage gesicherten Eisenbahnkreuzung mit der Ochsenburger Straße im St. Pöltener Stadtteil St. Georgen am Steinfelde. Die Feuerwehr musste die Türen des Pkw zum Teil entfernen und das deformierte Fahrzeug mittels eines hydraulischen Rettungsstempels umformen.

Der Lenker des Pkws wurde nach der Befreiung aus dem Fahrzeug mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH der niederösterreichischen Landeshauptstadt eingeliefert. Fahrgäste und Personal des Zuges wurden nicht verletzt.

(APA/Red)