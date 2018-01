Schwerer Raub in Lebensmittelgeschäft in Vösendorf: Fahndung nach dem Täter

Der Mann betrat am Mittwochvormittag kurz nach 11:15 Uhr das Lebensmittelgeschäft in Vösendorf. Er nahm eine Ware aus dem Regal und begab sich damit zur Kassa. Als sich beim Zahlen die Kassenlade öffnete, griff der Täter plötzlich mit einer Hand in die Kassenlade und mit der anderen Hand richtete er ein Messer gegen den Oberkörper der Kassiererin.

Raub in Lebensmittelgeschäft in Vösendorf: Fahndung

Die Kassiererin konnte unverletzt fliehen. Sie erlitt einen Schock. Der Täter nahm eine bisher unbekannte Summe Bargeld aus der Kassenlade an sich und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ.

Täterbeschreibung:

ca. 20–25 Jahre, ca. 150–155 cm groß, vermutlich ausländischer Herkunft, bekleidet mit schwarzem Parka, schwarzer Hose, auffällig roten Turnschuhen und abgenützten (löchrigen) Wollhandschuhen;

Zum Zeitpunkt der Tathandlung dürften sich noch weitere Kunden im Geschäftslokal aufgehalten haben, die jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort angetroffen werden konnten.

Mögliche Zeugen des Vorfalls mögen sich mit der Polizeiinspektion Vösendorf, Telefonnummer 059133-33342, in Verbindung setzen. Auch sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Vösendorf erbeten.