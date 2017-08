Schwammerlzeit: Praktische Tipps & Rezepte fürs Pilzesammeln

Von den Morcheln im Frühjahr bis zu den Semmelstoppelpilzen im Herbst: Schwammerlzeit ist eigentlich fast immer, im April genauso wie im November. Der Autor Klaus Kamholz stellt in seinem praktischen Band “Schwammerlzeit!”, der in jede Hosentasche passt, die beliebtesten heimischen Speisepilze vor und verrät, wo man sie am besten findet, wie man sie bestimmt und was man mit ihnen in der Küche alles anstellen kann.

Schwammerlzeit: Infos zu 20 heimischen Speisepilzen im Wald und in der Küche

Vom naturbewussten Sammeln der Pilze, über Tipps zur optimalen Wetterstrategie und Ausrüstung, bis hin zu gesetzlichen Rahmenbedingungen findet der Leser im Buch zahlreiche nützliche Hinweise, die das Schwammerlsuchen vereinfachen können. Zusätzlich dazu wird auch über gefährliche Irrtümer und giftige Doppelgänger aufgeklärt. Auch der richtige Umgang mit den gefundenen Pilzen in der Küche wird von der Reinigung bis zur Verwertung samt schmackhaften Rezepten erklärt.

Die wichtigsten heimischen Schwammerl werden nach besonderen Merkmalen, Fundorten, möglichen Doppelgängern und der Verwendung in der Küche ausführlich dargestellt. So erhält man einen schnellen und sicheren Überblick über die 20 gängigsten Schwammerl im Alpenraum.

Buchtipp:

Schwammerlzeit! – Die besten Speisepilze im Wald und in der Küche

Autor: Klaus Kamolz

Verlag: Servus

ISBN: 978-3-7104-0157-2