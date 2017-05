Saisonstart der Wiener Parkbetreuung: Gratis Spiel und Sport für Wiens Jugend

Zu fixen Zeiten bieten die Betreuungsteams mehrmals pro Woche ein buntes Programm an Brett-, Karten-, Ball- und Bewegungsspielen in Wiens Parkanlagen. Auch Ausflüge in die Naherholungsräume, bezirksübergreifende Turniere sowie Bäder-, Kino- und Museumsbesuche werden organisiert. Willkommen sind auch die Begleitpersonen der Kinder.

Verbesserung der Lebenssituation durch Parkbetreuung in Wien

“Die Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen liegt mir als Stadtrat sehr am Herzen. Die Wiener Parkbetreuung sorgt dafür, dass sich alle Kinder und Jugendliche in ihrem Park wohlfühlen können und ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bekommen. Das gemeinsame Spielen, Sporteln und Miteinander-Reden verbessert das soziale Klima und sorgt für den Abbau von Vorurteilen”, betont Bildungs- und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Kinder und Jugendliche sollen zu einer selbstbestimmten und sinnvollen Freizeitgestaltung motiviert werden. Deshalb wird von den Parkbetreuern auch auf Anliegen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen eingegangen.

