Rückgang bei Verurteilungen im Jahr 2016 – Verurteilte zu 85 Prozent Männer

2016 gab es weniger Verurteilungen

Im Jahr 2016 gab es weniger Verurteilungen in Österreich. Insgesamt 27.916 Personen sind im Vorjahr in Österreich rechtskräftig verurteilt worden. Über 85 Prozent waren Männer, sie wurden beinahe sechsmal so oft verurteilt wie Frauen, deren Anteil 14,6 Prozent ausmacht.