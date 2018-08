Beim Rote Nasen Lauf in Wien werden Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Rote Nasen Lauf in Wien: Sporteln für den guten Zweck

Am 9. September findet der Rote Nasen Lauf in Wien statt. Mit der Startspende werden die Clowns unterstützt, die in den Spitälern für gute Laune sorgen sollen.

2009 feierte der Rote Nasen Lauf Premiere. Bei den insgesamt 422 Veranstaltungen seither gab es immer dieselben Sieger: Kinder, Erwachsene und Senioren in Krankheit oder schwierigen Lebenssituationen, die die Organisation tagtäglich mit der Kraft des Humors stärkt und aufmuntert.

Ab sofort ist die Online-Anmeldung möglich. Eine Anmeldung an Ort und Stelle ist aber auch möglich. Laufbeginn am 9. September ist jederzeit zwischen 9.00 und 14.15 Uhr möglich und zwar in der Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße.