Rosenball 2017: Ein schrilles “Cabaret” im Wiener Kursalon

Die wohl am häufigsten gestellte Frage vor jedem Rosenball ist jene nach dem Motto.

„Das Motto ist jedes Jahr das gleiche,” so Veranstalterin Miss Candy, „Der Rosenball versteht sich als ein großes Statement der uneingeschränkten Lebensfreude, ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für Akzeptanz und einen respektvollen Umgang miteinander. Leider hat diese Message nichts an Bedeutung verloren, so steigt doch die Zahl fremdenfeindlicher Übergriffe, im Netz werden unverblümt Hasspostigs veröffentlicht und auch die Ausgrenzung anders liebender Menschen gehört noch immer nicht der Vergangenheit an.”

Rosenball: Respektvolles Miteinander als Credo

„Der Rosenball will ein positives Beispiel dafür sein, wie ein respektvolles Miteinander aussehen kann. Egal ob jung oder alt, reich oder arm, schwul oder hetero, beim Rosenball kommen so viel Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können zusammen und feiern miteinander.”

Die Stil-Vorlage für den diesjährigen Ball bietet viel Raum für kreative Outfit-Ideen. „Inspiriert wird der Rosenball 2017 vom Kult Film-Musical ‘Cabaret’ aus dem Jahr 1972. Die Hauptdarstellerin Liza Minnelli wurde durch diese Rolle weltberühmt und die damals völlig neuen Choreografien von Bob Fosse werden bis heute von Weltstars wie Madonna in die Choreos ihrer großen Shows eingebaut,” schwärmt Miss Candy.

Auch ein ernsterer Aspekt schwingt mit: “Der Film spielt in der damaligen Wirtschaftskrise, vor dem Hintergrund des aufkeimenden Nationalsozialismus und behandelt eine Vielzahl an gesellschaftspolitischen Themen, die bis heute nichts an Aktualität verloren haben.”

Im Vordergrund steht beim Rosenball natürlich das Feiern, und das konnte man im Kit Kat Club im Berlin der dreißiger Jahre. Aufreizende Kostüme bei den Damen, Dandy-Look bei den Herren und tanzen bis die Sohlen glühen lautet die Devise!

Am 23. Februar im Wiener Kursalon. Tickets sind hier erhältlich.