Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien: Provokation mit “Mission 33”

Während Red Bull Salzburg am vergangenen Samstag die vorgezogene Meisterfeier nach der Niederlage gegen SV Mattersburg aufschieben musste, konnte Rapid Wien einen Befreiungssieg über den WAC feiern. Das kommende Duell zwischen den “Bullen” und den Hütteldorfern dürfte daher für Brisanz sorgen: Wenn Red Bull Salzburg in der kommenden Runde einen Sieg feiert, küren sich die Salzburger zum vierten Mal in Folge zum österreichischen Bundesliga-Meister.

Red Bull Salzburg provoziert Rapid Wien mit “Mission 33”

Auf Twitter und Facebook kam es vorab schon zur Provokation: “Wir rufen zur Mission 33 auf”, hieß es von Red Bull Salzburg. Eine Anspielung darauf, dass in der 33. Runde der Bundesliga der Meistertitel fixiert werden soll – außerdem einen Seitenhieb gegen den Verein, der seit Jahren die “Mission 33” startet und damit den Gewinn des 33. Meistertitels anspielt. Rapid Wien hofft allerdings schon seit der Saison 2008/2009 erfolglos auf die Erfüllung der “Mission 33”, denn seit 2008 konnte kein Bundesliga-Titel mehr geholt werden.

Trotz enttäuschender Saison wollen die Rapidler den Seitenhieb allerdings nicht auf sich sitzen lassen und kontern mit: “Sorry, das müsst ihr verschieben! In der 34. Runde ist es dann spätestens so weit und wir sind sicher, dass zumindest 33 Fans mit Euch feiern”.

