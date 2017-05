Rapids Last-Minute-Niederlage bei der Admira: Die Stimmen zu Spiel

Damir Burić (Admira-Trainer): “Wir sind sehr schnell in Führung gegangen, aber dann ist es nicht gut gelaufen. Wir haben den Matchplan nicht eingehalten. Wir haben bei den Toren natürlich auch Geschenke verteilt. Wir haben gewusst, dass wir in der Lage sind, zu gewinnen oder zumindest unentschieden zu spielen. Wir haben aber den letzten Pass nicht gut gespielt. Bei der Leidenschaft, die wir gezeigt haben, war der Sieg nicht unverdient.”

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): “Das erste Tor war ein Riesengeschenk von uns. Dann haben wir das Spiel im Griff gehabt und sind in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte hatte die Admira zwar mehr vom Spiel, ist aber nie gefährlich geworden. Man hat schließlich gemerkt, dass die Admira lockerer ist. Bei uns hat da offensichtlich das Selbstvertrauen gefehlt. Die Admira ist nach der Pause vor allem stark über die rechte Seite gekommen, das haben wir nicht richtig in den Griff bekommen. Der Abstiegskampf ist kein Thema.”

(APA, Red.)