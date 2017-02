Rapid Wien will der Vienna mit Freundschaftsspiel helfen

Bereits in einem Monat startet die Frühjahrssaison in der Regionalliga Ost. Zwei Drittel des Budgets müssen nun andersweitig aufgestellt werden. “Gemeinsam kämpfen” lautet das Motto, vor allem für Spieler, Mitarbeiter und Fans.

First Vienna FC in Geldnöten

Vienna-Geschäftsführer Gerhard Krisch spricht von einer schwierigen Situation: “Februar ist ein ganz entscheidender Monat. Was uns gelingen wird, wie es uns gelingen wird”, meint er in einem ORF-Interview. “Wo haben wir Partner, die uns helfen können? Auch die Fans haben sich gesammelt formiert”.

Rapid Wien bietet Vienna Hilfe an

Hilfe anbieten will nun der Rekordmeister Rapid Wien: “Gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Fredy Bickel haben wir beschlossen, dass die Profimannschaft des SK Rapid in einer der nächsten Länderspielpausen, wenn dies die Verantwortlichen des First Vienna FC wollen, kostenlos für ein Freundschaftsspiel auf der Hohen Warte zur Verfügung steht. Der älteste Fußballklub unserer Stadt und des ganzen Landes verdient jede Unterstützung und soll weiter eine wichtige Rolle in unserem Sport spielen”, hieß es in einer Aussendung von Rapid Wien, in der Rapid-Geschäftsführer Christoph Paschek zitiert wird.

“Unser Sportmanagement wird umgehend Kontakt mit den Verantwortlichen der Vienna aufnehmen und ich bin überzeugt, dass wir ein tolles gemeinsames Fußballfest feiern können, zu dem hoffentlich sehr viele Fans beider Vereine in freundschaftlicher Verbundenheit auf die Hohe Warte pilgern und dem traditionsreichen Hauptstadtklub einen ordentlichen finanziellen Gewinn bescheren werden”, so der 33-jährige Wiener.

(Red.)