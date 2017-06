Rapid Wien vs. Red Bull Salzburg: Das ÖFB-Cup-Finale im Live-Ticker

– aus Klagenfurt –

Als ernsthafter Titelkandidat in die Meisterschaft gestartet, rettete sich Rapid Wien nach einer völlig verkorksten Saison in der tipico-Bundesliga zumindest noch auf Platz fünf. Das Saisonziel Europacup-Qualifikation ist dadurch freilich vorerst in weiter Ferne geblieben, doch über den ÖFB-Cup erspielten sich die Hütteldorfer die Chance, in der nächsten Spielzeit doch noch an der Europa League teilzunehmen.

Voraussetzung dafür wäre ein Sieg im Finale gegen Meister Red Bull Salzburg. VIENNA.at ist für Sie in Klagenfurt vor Ort und berichtet aus dem Wörthersee-Stadion vìa Liveticker vom ÖFB-Cupfinale zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg.

Liveticker vom ÖFB-Cupfinale Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg