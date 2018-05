Rapid Wien verabschiedet sich mit Nullnummer gegen den WAC aus der Saison

Rapid Wien spielte gegen den WAC 0:0. - © APA

Rapid Wien und der WAC haben sich mit einer Nullnummer von der Bundesliga-Saison 2017/2018 verabschiedet. Die Hütteldorfer fixierten schon eine Woche zuvor Platz 3. Sie waren am Sonntag in der abschließenden 36. Runde in Wolfsberg zwar das dominante Team, konnte ihren Chancen aber nicht verwandeln.