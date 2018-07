Rapid Wien putzt die Admira mit 3:0 weg

Rapid Wien legte einen Traumauftakt in die neue Bundesligasaison hin. Die Hütteldorfer besiegten Admira Wacker Mödling auswärts mit 3:0.

Rapid Wien ist am Sonntag mit einem 3:0 (3:0) bei der Admira in die Fußball-Meisterschaft gestartet. Die Hütteldorfer stürmten mit ihrem ersten Auswärtssieg zum Liga-Start seit 2004 (5:1 in Bregenz) an die Tabellenspitze. Die stark ersatzgeschwächte Admira prolongierte mit der dritten Pflichtspielniederlage in Folge ihren schwachen Saisonstart.