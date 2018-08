Rapid Wien gegen Steaua Bukarest: Die Stimmen zum Spiel

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Steaua Bukarest rückt der Traum vom Europacup für Rapid Wien in greifbare Nähe. Das Rückspiel wird laut Trainer Djuricin eine Herausforderung.

Rapid hat am Donnerstag einen Sieg gefeiert , der dem Club einige Millionen Euro bringen könnte. Das 3:1 gegen Steaua Bukarest stieß die Tür zur siebenten Teilnahme an der Gruppenphase der Fußball-Europa-League auf.

Fredy Bickel (Sportdirektor Rapid): “Es wird immer noch schwierig, da stehen noch harte Minuten vor uns. Wir haben unsere Ausgangslage sicher nicht verschlechtert. Das Spiel war gut und hat Freude bereitet. Ich glaube, es steckt noch mehr in der Mannschaft.” Zu den “Gogo-raus”-Rufen: “Es gibt zwei Seiten. Jeder kann seine Meinung kundtun. Dass die Fans nicht zufrieden sind mit den Auftritten in der Meisterschaft, kann ich nachvollziehen. Sie glauben, dass der Trainer schuld ist, wir analysieren es etwas anders. Sie unterstützen uns meistens sehr in schwierigen Situationen, heute war es vielleicht nicht so. Es ist klar, es war ein sehr ungünstiger Moment.”