Raphael Holzhauser will Austria Wien verlassen

“Ich denke nicht, dass wir uns noch einig werden, das muss man so akzeptieren”, sagte Holzhauser am Rande des Europa-League-Spiels der Austria bei Milan. Gerade die europäische Bühne ist es, die der 24-Jährige genutzt hat, um Werbung in eigener Sache zu machen. In den zehn Spiele in den Gruppenphasen 2016 und 2017 gelangen Holzhauser drei Tore und sechs Assists.

Holzhauer will in größere Liga wechseln