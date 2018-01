Radiolegende Erich Schenk verstorben

Schenk wurde am 18. Oktober 1920 geboren. Seine Radiokarriere begann der Schauspieler beim Schulfunk und wirkte in Live-Hörspielen mit. 1945 begann er bei der “Radio Verkehrs AG” (RAVAG) – einem Vorgänger des ORF.

Radioredakteur und Schauspieler

Schenk war daraufhin viele Jahre als Redakteur in der ORF-Religionsabteilung tätig und interviewte in dieser Zeit u.a. Josephine Baker oder 1968 den damaligen Kardinal und späteren Papst, Karol Wojtyla. Neben kleinen Film- und Fernsehrollen – darunter etwa in der Kult-Krimireihe “Kottan” oder in Filmen von Axel Corti – war Schenk auch auf Theaterbühnen aktiv.