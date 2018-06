Putin soll Kurz gebeten haben, Treffen mit Trump in Wien zu organisieren

Wladimir Putin soll ein Treffen mit Trump in Wien vorgeschlagen haben. - © AP Photo/Ronald Zak

Medienberichten zufolge sollen die Regierungen in Moskai und Washington ein Treffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in Erwägung ziehen. Putin soll bei seinem Wien-Besuch Bundeskanzler Kurz gebeten haben, ein Treffen in Wien zu organisieren.