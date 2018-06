Pop-up Bar “Clandestino Evergreen” eröffnet in der Wiener City

Klaus Piber und Daniel Schober, Besitzer und Betreiber vom Clandestino im Restaurant Mercado, eröffnen eine temporäre Pop-up Bar auf der Terrasse des Yohm Café. Die Clandestino Evergreen Terrasse lädt mit integrierter Bar sowie Sitz- und Stehbereichen für über 100 Gäste zum gemütlichen Verweilen ein. Für Cocktail-Liebhaber bleiben hier keine Wünsche offen.

Cocktailkarte ab 17 Uhr

Die grüne Bar-Oase ist einmalig am Graben und ist durch ihre erholsame Urlaubsatmosphäre der After Work Hotspot schlechthin. Von Montag bis Sonntag genießen Gäste hier von 10.00 – 17.00 Uhr prickelnde Spritzgetränke von der Tageskarte. Von Dienstag bis Samstag sorgt eine Cocktailkarte ab 17.00 Uhr für abwechslungsreiche Drink-Erlebnisse. Dazu kredenzt man leckeres Barfood für den kleinen Hunger. Bis Ende September 2018 findet hier jeder in schattiger Atmosphäre eine wohltuende Abkühlung im Grünen.