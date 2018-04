Pflege: Heim-Kosten in Wien doppelt so hoch wie im Rest Österreichs

In Wien sind die Kosten für einen Pflegeplatz mit Abstand die höchsten. - © APA/HELMUT FOHRINGER

2015 kostete ein Platz in einem Pflegeheim in Wien durchschnittlich 238 Euro am Tag. In Tirol waren es hingegen nur 74 Euro, so der Thinktank Agenda Austria. Auch der österreichweite Durchschnitt liegt mehr 110 Euro unter den Kosten eines Heimplatzes in Wien.