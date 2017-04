Paramore live in der Arena Wien: Mit Pop-Punk durch den Sommer

Sängerin Hayley Williams und ihre Mannen kommen endlich wieder live zu uns: Paramore lassen es Ende Juni in der Arena so richtig laut werden.

In den vergangenen Jahren hatten die Fans hierzualande auf Festivals das Vergnügen mit der US-Band, etwa am Nova Rock in Nickelsdorf.

Paramore mit neuem Album auf Tour

Jetzt kommen sie endlich live nach Wien. Mit im Gepäck hat die mittlerweile im Trio spielende Band aus Franklin, Tennessee ein neues Album: “After Laughter” wird am 12. Mai erscheinen, die tanzbare Singleauskopplung “Hard Times” gibt es bereits zu hören – ein Song, der nicht zuletzt auf die harten Zeiten der Band anspielt, die in den vergangenen Jahren einige Ausstiege, etwa von den beiden Mitbegründern Zac und Josh Farro, und Umstrukturierungen überstanden hat.

>> Paramore: Live am 29. Juni in der Arena Wien, Open Air. Der Ticket-Vorverkauf startet am 28. April.