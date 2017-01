Oscars 2017: Alle Nominierungen auf einen Blick

Die meisten Nominierungen für die Oscars 2017 erhielt Damien Chazelles Musical “La La Land”, das mit 14 Nennungen mit “Titanic” gleichzog. Auch die Filme “Manchester by the Sea” und “Moonlight” ziehen als Favoriten ins Rennen. Verhältnismäßig weit abgeschlagen hinter “La La Land” finden sich Denis Villeneuves kluges Science-Fiction-Drama “Arrival” mit acht sowie Barry Jenkins’ Coming-of-Age-Drama “Moonlight” mit sieben Nominierungen. Auf jeweils sechs Nominierungen bringen es Kenneth Lonergans sensibles Familiendrama “Manchester by the Sea”, Garth Davis’ Drama “Lion” und Mel Gibsons Kriegsfilm-Passion “Hacksaw Ridge”. Neben den sechs genannten Filmen konkurrieren weiters “Fences”, “Hidden Figures” und “Hell or High Water” um den begehrten Titel “Bester Film”.

Zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller gehören Casey Affleck (“Manchester by the Sea”) und Denzel Washington (“Fences”); bei den Frauen können sich u.a. Viola Davis (“Fences”), Isabelle Huppert (“Elle”) und Natalie Portman (“Jackie”) Hoffnungen machen.

Verkündet werden die Nominierungen in 24 Kategorien heuer erstmals nicht vor Publikum, sondern ausschließlich per Livestream.

Die Oscar-Nominierungen 2017

Hier alle diesjährigen Oscar-Nominierten:

Best Motion Picture of the Year

La La Land

Manchester By The Sea

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Hell or High Water

Arrival

Fences

Moonlight

Best Performance by an Actor in a Leading Role

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Danzel Wahsington – Fences

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Best Performance by an Actress in a Leading Role

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Ruth Negga – Loving

Isabelle Huppert – Elle

Best Performance by an Actor in a Supporting Role

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Hell or High Water

Dev Patel – Lion

Lucas Hedges – Manchester by The Sea

Michael Shannon – Nocturnal Animals

Best Performance by an Actress in a Supporting Role

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Best Achievement in Directing

Damien Chazelle – La La Land

Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – Arrival

Best Writing, Original Screenplay



Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea

Damien Chazelle – La La Land

Giorgos Lanthimos, Efthimis Filippou – The Lobster

Mike Mills – 20th Century Women

Taylor Sheridan – Hell or High Water

Best Writing, Adapted Screenplay



Barry Jenkins – Moonlight

Eric Heisserer – Arrival

Allison Schroeder – Hidden Figures

August Wilson – Fences

luke Davis – Lion

Best Animated Feature Film of the Year

Zootopia

Kubo and the Two Strings

Moana

The Red Turtle

My Life as a Zucchini

Best Foreign Language Film of the Year

The Salesman – Iran – Asghar Farhadi

Toni Erdmann – Deutschland – Maren Ade

Land of Mine – Dänemark – Martin Zandvliet

Tanna – Australien – Bentley Dean, Martin Butler

A Man Called Ove – Schweden – Hannes Holm

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song

“Audition (The Fools Who Dream),” – La La Land

“Can’t Stop the Feeling,” – Trolls

“City of Stars,” – La La Land

“The Empty Chair,” – Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go,” – Moana

Best Documentary

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

Life, Animated

13th

Best Achievement in Cinematography

La La Land – Linus Sandgren

Arrival – Bradford Young

Silence – Rodrigo Prieto

Moonlight – James Laxton

Lion – Greig Fraser

Best Achievement in Editing

La La Land – Tom Cross

Arrival – Joe Walker

Hacksaw Ridge – John Gilbert

Hell or High Water – Jake Roberts

Moonlight – Joi McMillon, Nat Sanders

Best Achievement in Production Design

La La Land – David Wasco

Arrival – Patrice Vermette

Fantastic Beasts and Where to Find Them – Stuart Craig

Hail, Caesar! – Jess Gonchor

Passengers – Guy Hendrix Dyas

Best Achievement in Costume Design

Jackie – Madeline Fontaine

Florence Foster Jenkins – Consolata Boyle

La La Land – Mary Zophres

Fantastic Beasts and Where to Find Them – Colleen Atwood

Allied – Joanna Johnston

Best Achievement in Makeup and Hairstyling

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Best Achievement in Sound Mixing

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Best Achievement in Sound Editing

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Best Achievement in Visual Effects

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Sory

Doctor Strange

Deepwater Horizon

Best Documentary, Short Subjects

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Best Short Film, Animated

Blind Vaysha

Borrowd Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Best Short Film, Live Action

Timecode

Sing

Silent Nights

La Femme et le TGV

Ennemis Entreniers

Am 12. November 2016 wurden bereits die Ehrenpreisträger der Oscars bei den achten Governors Awards ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurden: Jackie Chan, Anne V. Coates, Lynn Stalmaster, Frederich Wiseman.

> Alle Informationen zur Oscar-Verleihung 2017