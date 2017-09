ORF-“Sommergespräche”: Dönmez legt bei Kritik an Tarek Leitner nach

Nach seinem Vorwurf, es gebe ein angebliches Naheverhältnis zwischen Kanzler Christian Kern (SPÖ) und “Zeit im Bild”-und “Sommergespräche”-Moderator Tarek Leitner, hat der ÖVP-Kandidat Efgani Dönmez nachgelegt. Gegenüber dem Kurier berichtete Dönmez von einem weiteren gemeinsamen Urlaub von Leitner und Kern im Herbst 2016. Aus der SPÖ-Zentrale und dem ORF wurde dies umgehend dementiert.

Der Ex-Grüne Dönmez, der auf Platz fünf der ÖVP-Bundesliste kandidiert, behauptet, von einer “vertrauenswürdigen Quelle” erfahren zu haben, dass Leitner im Herbst 2016 gemeinsam mit Kern in Marokko gewesen sei, als dieser bereits Kanzler war. Da es sich bei dem anstehenden ORF-“Sommergespräch” “um ein wahlentscheidendes Interview” handle, habe das Ganze eine schiefe Optik. Der ÖVP-Kandidat fordert daher, dass ein anderer ORF-Moderator das Gespräch führen solle.

SPÖ und ORF dementieren Marroko-Urlaub von Leitner und Kern

Empört reagierten am Samstag der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler und der ORF. Kaum ein Tag vergehe, “an dem Kurz und seine Vasallen nicht neue Unwahrheiten über Bundeskanzler Christian Kern verbreiten”, kritisierte Niedermühlbichler in einer Aussendung am Samstagabend und sprach von einer “Sudelkampagne”. Der Vorwurf sei falsch, “Christian Kern war nämlich in seinem ganzen Leben noch nie in Marokko”.

Im ORF-Zentrum Küniglberg wurden die neuen Vorwürfe ebenfalls zurückgewiesen. Dass Leitner im Herbst 2016 mit dem Kanzler urlaubte, sei schlichtweg falsch, erklärt ein ORF-Sprecher laut “Kurier”.