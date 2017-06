Offizielle Afterparty für den Life Ball 2017: Feiern im Volksgarten

Nicht nur im Rathaus geht in der Life Ball-Nacht am 10. Juni die Party: Auch der Wiener Volksgarten bittet zum bunten Feiern – und das natürlich auch für den guten Zweck. Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf fließt in den Reingewinn des Life Ball.

Natürlich kommt man auch ohne Life Ball-Ticket auf die Party. Achtung, liebe Life Ball-Gäste: Das Life Ball Ticket-berechtigt nicht automatisch zum Eintritt zur Afterparty im Volksgarten.

Life Ball-Afterparty: Das Programm im Volksgarten

CLUB

HENRY

NILS

DAVID MOGYORO

STEVE HOPE

CLAUDIO RICCI

CRAZY SONIC

DENNES DEEN

GARTEN

ILYAS HECKMANN

ALECANTE

RUUK

MODERN STALKING

MAX WANDERER

ANDY CATANA

MAXIMILIAN FOIT

SÄULENHALLE

hosted by BE LOVED

BARRY FAIR

DAVE PAP

VILA

DK

Einlass: 23 Uhr

Tickets: AK EUR 20,-

VVK: www.wien-ticket.at

Tischreservierungen: service@volksgarten.at

