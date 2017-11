Ölspur auf der Wienzeile: Massive Staus auf Zweierlinie und Ring

Eine Ölspur auf der Linken Wienzeile führte am Mittwochnachmittag zu massiven Rückstauungen im Bereich der Zweierlinie und des Ringes. Besonders betroffen war auch die Lothringerstraße – also jene Straße, in der nach Wunsch von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou eine Kfz-Spur dauerhaft gestrichen werden soll.

“Die Behinderung auf der Wienzeile hat gezeigt, wie anfällig wesentliche Verkehrsachsen der Stadt sind. Schon ein kleines Problem kann stundenlange Staus verursachen. Die Wegnahme von Fahrstreifen, zum Beispiel am Getreidemarkt oder – wie jetzt aktuell – auf der Lothringerstraße, verschlimmern das Problem zusätzlich”, klagt ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried.

Am Mittwoch reichte der Stau auf der Lothringerstraße bis zur Johannesgasse. “Probleme im Verkehrsnetz müssen einkalkuliert werden, es kann nicht immer vom Idealfall ausgegangen werden, das hat das gestrige Beispiel anschaulich vor Augen geführt”, so Authried.