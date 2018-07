ÖAMTC warnt vor den DO’s and DONT’s der Wiener im Griechenland-Urlaub

Griechenland gehört zu den beliebtesten Flugreisezielen der Österreicher. Damit die Urlaubsstimmung nicht getrübt wird, sollte man einige wichtige Regeln kennen. So leihen sich beispielsweise viele Reisende vor Ort ein Moped aus, um die Gegend zu erkunden.

ÖAMTC-Touristikerin Kristina Tauer gibt zu bedenken: “In den ‘alten’ Papier-Führerscheinen der Klasse B ist die Klasse AM noch nicht eingetragen – daher ist das Lenken eines Mopeds auf griechischen Straßen damit nicht erlaubt.” Stattdessen benötigt man für Mopeds bis 50 ccm Hubraum einen Führerschein für Leichtmotorräder, also Klasse A leicht oder Klasse AM. “Wer hingegen einen neuen Führerschein im Scheckkarten-Format besitzt, dürfte keine Probleme haben”, sagt die Expertin.

Tabus im Griechenland-Urlaub

Auch wenn Griechenland ein EU-Staat ist und alles augenscheinlich lockerer genommen wird, gilt es folgende Tabus zu beachten:

Fährüberfahrt ohne gültigen Pass: Die meisten Reedereien akzeptieren nur gültige Reisedokumente und behalten sich das Recht vor, die Einschiffung sonst zu verweigern.

Die meisten Reedereien akzeptieren nur gültige Reisedokumente und behalten sich das Recht vor, die Einschiffung sonst zu verweigern. Kind ohne beglaubigte Vollmacht: Reisen minderjährige Kinder ohne Eltern bzw. mit nur einem Elternteil nach Griechenland, gehört eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen bzw. des anderen Elternteils in die Tasche. “Diese muss vorab von einem Gericht oder Notar beglaubigt werden”, weiß die ÖAMTC-Expertin. Zur Sicherheit legt man am besten auch eine Kopie der Reisepässe beider Eltern sowie eine Geburtsurkunde des Kindes bei.

Reisen minderjährige Kinder ohne Eltern bzw. mit nur einem Elternteil nach Griechenland, gehört eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen bzw. des anderen Elternteils in die Tasche. “Diese muss vorab von einem Gericht oder Notar beglaubigt werden”, weiß die ÖAMTC-Expertin. Zur Sicherheit legt man am besten auch eine Kopie der Reisepässe beider Eltern sowie eine Geburtsurkunde des Kindes bei. “Durchfahren” im Kreisverkehr: In Griechenland ist es problematisch und vor allem gefährlich, im Kreisverkehr auf das hierzulande übliche Vorfahrtsrecht zu beharren – denn dort haben die einfahrenden Fahrzeuge Vorfahrt.

In Griechenland ist es problematisch und vor allem gefährlich, im Kreisverkehr auf das hierzulande übliche Vorfahrtsrecht zu beharren – denn dort haben die einfahrenden Fahrzeuge Vorfahrt. Während der Fahrt rauchen: “In Griechenland ist das Rauchen in Pkw, Taxis und öffentlichen Bussen verboten – wenn Kinder unter 12 Jahren mitfahren. Es droht eine Strafe von bis zu 3.000 Euro”.

“In Griechenland ist das Rauchen in Pkw, Taxis und öffentlichen Bussen verboten – wenn Kinder unter 12 Jahren mitfahren. Es droht eine Strafe von bis zu 3.000 Euro”. Ohne Feuerlöscher an Bord: Wer mit dem Auto nach oder durch Griechenland fährt, muss einen Feuerlöscher mitführen. Auch Mietfahrzeuge müssen entsprechend ausgestattet sein – Lenker sollten das vor der Fahrzeugübernahme prüfen.

App für Griechenland-Tipps

Nützliche Infos für einen reibungslosen Griechenland-Urlaub hat man stets griffbereit mit der neuen, kostenlosen ÖAMTC-App “Meine Reise”. Umfangreiche Infos zum Land allgemein und zu Sehenswürdigkeiten, Nahverkehrspläne und Kartenmaterial sind ebenso enthalten wie Reise-Checkliste, Reise-Kassa und Audio-Sprachführer. Und dank des Nothilfe-Assistenten können Club-Mitglieder auf einen Klick die Hilfe des Mobilitätsclubs anfordern. Details und Download-Möglichkeit unter www.oeamtc.at/meinereise.

red