ÖAMTC: Starker Rückreiseverkehr aus den Osterferien

An den Grenzen Österreichs muss mit längerer Wartezeit gerechnet werden: Bei Nickelsdorf (A4) mit etwa einer Stunde, am Walserberg (A1) mit rund 45 Minuten und bei Spielfeld (A9) mit einer halben Stunde. Die Fernpassstrecke (B179) und die Pyhrn Autobahn (A9) vor den Baustellen- und Tunnelbereichen sind innerhalb Österreichs am meisten belastet. In Südtirol baute sich vor der Mautstelle in Sterzing Stau auf. An den kroatisch-slowenischen Grenzstellen halten sich die Verzögerungen im Normalbereich.