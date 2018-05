ÖAMTC-Engel auf E-Bikes in Wiener Innenstadt unterwegs

Die Gelben Engel sind ab 2. Mai in der Wiener Innenstadt unterwegs. - © APA/ÖAMTC/ARMAN RASTEGAR

Ab Mittwoch sind jeweils zwei ÖAMTC-Pannenfahrer, die in ihrem Anhänger ein Werkzeugset für Pannen an Pkws, Motorräder, Mopeds und Fahrräder dabei haben, mit dem E-Bike in der Wiener Innenstadt unterwegs.