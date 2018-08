NÖ: Drei Monate altes Baby in Mittagshitze in Auto eingeschlossen

Freitagmittag war in Pyhra bei St. Pölten ein drei Monate altes Baby in einem Auto eingeschlossen. Der ÖAMTC kam zum Einsatz. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde der Einsatz von der Nothilfezentrale mit höchster Dringlichkeit eingestuft.

Gegen 12.50 Uhr setzte die Mutter des kleinen Tristan bei einem Nachbarn den Notruf ab. Sie waren gerade zuhause angekommen, als das Baby mitsamt der Handtasche, in der sich Autoschlüssel, Haustürschlüssel und Handy befanden, eingesperrt im Auto zurückblieben. Der Pannendienst machte sich sofort auf den Weg zum Einsatzort. Dort konnte Tristan innerhalb weniger Sekunden und Handgriffe in Sicherheit gebracht werden, so der ÖATMC am Freitag per Aussendung. “Verschwitzt, aber wohlauf in den Händen der Mutter”, konnte der Einsatz beendet werden.