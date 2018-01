Nikki-Konkurrenz: WIZZ Air hebt 2018 in Wien ab

Der ungarische Billigflieger Wizz Air nützt die Lücke, die sich nach der Pleiten von Air Berlin und Niki aufgetan hat. Wizz Air wird im heurigen Jahr insgesamt drei Flugzeuge am Flughafen Wien stationieren, um unter anderem Urlaubsziele wie Malta, Bari, Valencia, Larnaca, Teneriffa oder Thessaloniki anzufliegen. Diese Destinationen waren in der Vergangenheit von Air Berlin und Niki bedient worden.

#happeningnow: Austria is becoming the 44th country in our network as we are opening a new base at Vienna airport with 17 new routes from the Austrian capital. More at: https://t.co/fTcqxFvdBc pic.twitter.com/i8cCRitdoi

— wizzair.com (@wizzair) 9. Januar 2018