Neuer Campus für private Medienausbildung in Wiener City

In der Wiener Innenstadt entsteht ein Campus für private Medienausbildung. - © Pixabay.com (Sujet)

Das SAE Institute verlegt seinen Wiener Standort von Mariahilf in die Innenstadt. Die Wiener City bekommt damit ein neues Zentrum für Medienausbildung. Das SAE Institute ist in 26 Ländern vertreten und bietet private Studiengänge etwa in Audio, Film, Spieleentwicklung oder Animation an.